Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon beIN Sports'ta değerlendirildi. Yayıncı kuruluşun hakem yorumcuları Antalyaspor'un net penaltısının atlandığını belirtti.
Bahattin Duran yaptığı değerlendirmede, "Pozisyon başlangıcında ofsayt yok. Sahada pozisyon penaltı. VAR'ın elinde çok fazla kanıt olmayabilir. Ayakla yapılan müdahale penaltı. Sahada iyi yer alan hakem, buna penaltı verirdi. VAR'ın karışmamasını anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.
Deniz Çoban ise pozisyonla ilgili olarak, "VAR'ın karışmamasını ben de anlayabiliyorum. Açık ve net penaltı. Oyuncu da etkileniyor. Hangi oyuncu bu etkiden düşmez? Daha başka nasıl penaltı olur, bilmiyorum. Penaltının basiti, zoru olmaz. Bu penaltı olmazsa, başka hiçbir pozisyon penaltı olmaz." dedi.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor'un penaltısı verilmedi mi? Eski hakemlerin pozisyonla ilgili kararı çok net - Son Dakika