Antalyaspor Vakfı Hasan Subaşı Tesisleri'nin mülkiyetinde sona yaklaşıyor - Son Dakika
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Antalyaspor Vakfı Hasan Subaşı Tesisleri'nin mülkiyetinde sona yaklaşıyor

09.06.2022 13:46
Antalyaspor Vakfı Hasan Subaşı Tesisleri'nin mülkiyetinde sona yaklaşıyor

Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır, Meltem'deki Hasan Subaşı Tesisleri'nin bulunduğu ve vakfa 49 yıllığına Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen arazi üzerindeki sorunların çözümü noktasına geldiklerini bildirdi.

Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır, Meltem'deki Hasan Subaşı Tesisleri'nin bulunduğu ve vakfa 49 yıllığına Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen arazi üzerindeki sorunların çözümü noktasına geldiklerini bildirdi.

Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Tanır, ilk olarak vakfın genel durumu hakkında bilgiler verdi.

11 Haziran'da ilki olmak üzere 25 Haziran'da bir genel kurula gideceklerini belirten Tanır, "11 Haziran'da çoğunluğun sağlanması oldukça düşük. Genel kurulumuzun 25 Haziran'da yapılacağını düşünüyoruz" dedi.

Anadolu kulüpleri içinde amatör branşları en iyi şekilde yapan kulüplerden biri olduklarını dile getiren Tanır, "Antalyaspor, büyüyor ve büyüyecek. Bir kaç branşımız vardı eskiden şimdi ise bir çok branşta artık çok iddialı milli takım düzeyinde sporcular yetiştiriyoruz. Bundan gurur ve onur duyuyoruz. Yüzmede çok başarılı sporcularımız var. Milli takımda temsil eden gençlerimiz var" diye konuştu.

"Hasan Subaşı Tesisleri mülkiyet sorunu"

26.05.2021 tarihinde Mustafa Yılmaz'ın ardından vakıf başkanlığı görevini devraldığını hatırlatan Nafiz Tanır, "Son bir yıl içinde amacımız şuydu; en önemli olan birinci konu şunda içinde bulunduğumuz konu Hasan Subaşı Tesisleri'nin içinde bulunduğu durumdu. Burayla ilgili uzun yılardır devam eden bir mülkiyet davası vardı. Tesislerimizin de olduğu toplam 232 dönüm bir alan var. Burası Antalyaspor Vakfı'na 1993 yılında tahsis oldu. Ancak mülkiyetle ilgili bir sorun yoktu. Daha sonraki süreçte burada bir mülkiyet davası açıldı. Bu dava 1998 yılının sonuna doğru daha da netleşti. Geldiğimiz son bir yılda davaların artık son noktasına yaklaştık. Hukuki anlamda da gerekli tedbirleri alarak, burada nasıl bir çözüm üreteceğimize baktık. Bununla ilgili belediyeler, kamu kuruluşları, her yerle çeşitli toplantılar yaptık, fikirler aldık. Antalyaspor'un burası kalbi, alt yapılar burada, amatör branşlar burada" açıklamasında bulundu.

"Kalıcı olarak Antalyaspor'un ukdesinde olacak"

Yaptıkları toplantıların neticesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeden sonra burada bir planlama yapıldığının altını çizen Tanır, "Planlamayla 25,5 ve binlik planlar belediyelerden geçti. Antalyaspor Tesisleri ve yandaki konaklama olan bina ve sahaların olduğu yer ayrı bir yer şeklinde planlandı. Amacımız bizim şu anda kullandığımız mekanların yapılacak parselasyondan sonra hazinenin üstünde kalması ve Antalyaspor Vakfı'nın tekrar hazineden burayı tekrar kiralaması. Daha sonra da mülkiyet hakkını kazanmasını sağlamak. Böyle bir yol haritası çizdik. Planlama meclislerden geçti, bundan sonraki süreç parselasyon. Bu süreçte hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleşirse burası kalıcı olarak Antalyaspor'un ukdesinde kalacak" ifadelerine yer verdi.

Toplantının ardından Nafiz Tanır, yönetim kurulu üyeleri ve TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Antalyaspor'un başarılı yüzme takımı sporcularını çeşitli hediyeler takdim etti. - ANTALYA

Antalyaspor Vakfı Hasan Subaşı Tesisleri'nin mülkiyetinde sona yaklaşıyor
Antalyaspor Vakfı Hasan Subaşı Tesisleri'nin mülkiyetinde sona yaklaşıyor

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Kaynak: İHA

Hasan Subaşı, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Vakfı Hasan Subaşı Tesisleri'nin mülkiyetinde sona yaklaşıyor - Son Dakika

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