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Antalyaspor ve Başakşehir futbolcuları ideolojik propagandadan PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Antalyaspor ve Başakşehir futbolcuları ideolojik propagandadan PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Sagiv Jehezkel ile Başakşehirli futbolcu Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri 'İdeolojik propaganda' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Antalyaspor ve Başakşehir kulüpleri de aynı nedenle kurula gönderildiği açıklandı. Beşiktaş ve Fatih Karagümrük kulüpleri ise 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Antalyaspor ve Başakşehir futbolcuları ideolojik propagandadan PFDK\'ya sevk edildi
15.01.2024 - 20:54,
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Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Sagiv Jehezkel ile Başakşehirli futbolcu Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri "İdeolojik propaganda" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında yaşadığı gol sevincinde yapmış olduğu hareket sonrası "ideolojik propagandası" nedeniyle PFDK'ya gönderildi. Başakşehir futbolcusu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından (instagram) yapmış olduğu paylaşımı "ideolojik propagandası" nedeniyle disipline gönderildi.

İki futbolcunun kulübü Antalyaspor ile Başakşehir de aynı nedenle kurula gönderildiği açıklandı.

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük kulüpleri de "çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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