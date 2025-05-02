Antalyaspor ve Konyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor ve Konyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Konyaspor, 0-0 berabere tamamladı. İlk yarıda etkinlik azdı.

02.05.2025 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum

Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Samudio, Larsson

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, N'dao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Prip, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Sarı kart: Dk. 28 Bünyamin Balcı (Onvo Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle sona erdi.

12. dakikada Van de Streek'in sol konattan ortasında Samudio'nun kale önünde göğsüyle kontrol ettikten sonra sert vuruşunda top, direğin üzerinden auta çıktı.

18. dakikada Pedrinho'nun pasıyla ceza sahası çizgisine yakın noktada topla buluşan Prip'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Abdullah Yiğiter, kornere çeldi.

26. dakikada sağ kanatta Samudio'nun taç atışından pasına hareketlenen Van de Streek, topu kafayla Safuri'nin önüne indirdi. Safuri'nin kale önünden bekletmeden sert şutunda kaleci Slowik, topu kornere gönderdi.

29. dakikadaki serbest vuruşta Pedrinho'nun sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45. dakikada Guilherme'nin kale önüne ortasında topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Oyunun durduğu anda hakem Cihan Aydın, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonucu topun Van de Streek'in eline çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kramer'in şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu Antalyaspor defansı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Konyaspor, antalya, Tümosan, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor ve Konyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:25:38. #7.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor ve Konyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.