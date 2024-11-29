Antalyaspor ve Sivasspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Antalyaspor ve Sivasspor 1-1 Beraberlik

Antalyaspor ve Sivasspor 1-1 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Sivasspor'un maçı 1-1 sona erdi. Goller Safuri ve Koita'dan.

29.11.2024 21:47
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Hakan Yemişken, Murat Şener

Onvo Antalyaspor: Kenen Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Soner Dikmen, Kaluzinski, Safuri, Samudio (Dk. 24 Van de Streek), Gaich

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Poungouras, Koita, Pritchard, Charisis, Rodrigues, Manaj

Goller: Dk. 40 Safuri (Onvo Antalyaspor), Dk. 43 Koita (Net Global Sivasspor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

7. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, top auta çıktı.

18. dakikada Pritchard'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Koita'nın kale önünden kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.

20. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Kaluzinski'nin ortasında Samudio'nun ceza sahası içerisinde bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada Manaj'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Safuri'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Koita'nın kale önünden röveşata vuruşunda, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor ve Sivasspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika

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