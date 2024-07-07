Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları için Burdur\'a geldi

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Süper Lig takımlarından Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarının ilk dönemi için Burdur'a geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza yönetiminde bu sabah Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başlayan kırmızı-beyazlılar yeni sezonun ilk hazırlık kampı için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ne geldi. Akdeniz ekibini MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'ndeki otele gelişinde MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Tekşen tarafından çiçekle karşılandı.

Kırmızı-beyazlı ekip 7-17 Temmuz tarihleri arasında Burdur'da kamp yapacak.