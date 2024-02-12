Antalyaspor Yüzme Takımı, Türkiye Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası\'nda 9 madalya kazandı

Antalyaspor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları'nda, 2'si altın olmak üzere toplam 9 madalya ve bir milli takım vizesi elde etti.
Gebze ilçesindeki Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen ve ülkemizin çeşitli illerinden pek çok yüzücünün katıldığı şampiyonanın 7bin 500 metre mesafe yarışında kırmızı beyazlı yüzücüler Boran Atasoy, Muhammed Eyüp Oya ve Abdulaziz Oruç sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırayı alarak madalyaları topladı.
Antalyasporlu erkek yüzücülerin rakiplerine geçit vermediği 7bin 500 metrenin Kadınlar kategorisinde yarışan Zeynep Kazancı ise ikinci olarak listeye bir gümüş madalya daha yazdırdı.
Yüzme takım sporcularının 7 bin 500 metrede gösterdikleri etkili performansın ardından 5 bin metre mesafede suya giren Antalyasporlu Bekir Murat Postalcıoğlu da birinci olarak kazandığı altın madalya ile akreplerin madalya sayısını 5'e yükseltti.
Kadınlar kategorisinde 11-12-13 Yaş Gelişim Grubu Yarışları'nda kulaç atan kırmızı beyazlı sporcu İrem Çağman'ın 3. olarak bronz madalya aldığı 3 bin metre yarışında takım arkadaşları Lidya Erdoğan ve Deniz Pekşen 5. ve 6. sırayı aldı. Erdoğan ve Pekşen gelişim grubuna özel olarak ilk 8 içerisine giren sporculara verilen madalyaları kazandı.
Mesafesi ile oldukça zorlu bir yarış olan 10 bin metrede yarışan Antalyasporlu Poyraz Şan Aşkın, 1.53.26.60'lık derecesi ile gümüş madalya kazandı. Poyraz Şan, elde ettiği derece ile Milli Takım seçme sıralamasında 4. sırayı alarak 18 Mayıs 2024 tarihinde İtalya'da düzenlenecek olan Len Cup'da mücadele edecek milli takımızda yer almaya hak kazandı. - ANTALYA
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