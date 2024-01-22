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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşti - Son Dakika
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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşti

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşti. Maç, 6, 7, 8 Şubat 2024 tarihlerinden birinde Corendon Airlines Park'ta oynanacak.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu\'nda Beşiktaş ile eşleşti
22.01.2024 - 14:57,
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Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki rakibi Beşiktaş oldu.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşti. Bu turda tek maç eleme usulüne göre oynanacak maç, 6, 7, 8 Şubat 2024 tarihlerinden birinde Corendon Airlines Park'ta yapılacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, önceki turlarda; Yeni Orduspor'u 3-0, Kepez Belediyespor'u 6-1, son olarak Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşti - Son Dakika
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