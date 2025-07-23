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Antalyaspor Zor Dönemde

Antalyaspor Zor Dönemde
23.07.2025 22:08
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Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un tarihinin en zor dönemini yaşadığını belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Burdur kampı sonrası yaptığı açıklamada, "Antalyaspor belki de tarihinin en zor dönemini yaşıyor" dedi.

2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde ilk kamp dönemi için Burdur'a gelen Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor 15 güren kamp döneminin son hazırlık maçında Makedonya ekiplerinden FK Tikves 1930 takımı ile karşı karşıya geldi. MAKÜ İstiklal Stadyumu'nda gerçekleşen maç golsüz eşitlikle sona erdi.

"Ekibimizle ve oyuncularla zorlu süreçte mücadele ediyoruz"

Maç sonu kamp değerlendirmesinde bulunan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, "Bugün öncelikle büyük bir mücadele göstererek elinden geldiğince kulübe bu kadar, gerçekten belki tarihinde hiç böyle zor dönemler yaşadığını düşünmüyorum Antalyaspor'un. Belki de en yeni üyelerinden birisiyim ben ama bu süreçte hissettiğimi söylemem gerekiyor. Yönetimimizin göstermiş olduğu üstün çabayla bugün transferimizi açtığımızı açıkladı kulübümüz. Bundan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü çok fazla sıkıntıyla sezona başladık. Büyük problemler içinde kendimizce ekibimle beraber, oyuncularla beraber uğraştık. Bugün buraya kulübün kampa gelmesinde bile yönetimimizin vermiş olduğu maddi destek var. Antalyaspor çok zor dönemlerden geçiyor. Bu anlamda bir ve beraber olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kampın nasıl gittiğinden daha önce bunları söyleme ihtiyacı duydum. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İvedilikle yeni oyuncuların aramıza katılması lazım. Transfer yasağımız olmasına rağmen aramıza katılan 5-6 tane oyuncu var, onlara teşekkür ediyorum. Bunu herkes istemeyebilir. Çünkü birçok oyuncu transfer yasağı olmasından dolayı kampımıza katılmak istemedi. Ama buraya katılıp bu kampı bizle beraber geçirmek isteyen oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Onların isimlerini zaten yarın kulüp büyük ihtimalle açıklayacaktır. Biz de 'hoş geldin' diyeceğiz. Önümüzde çok kısa bir süreç var. Sezon başı kampı beraber yapamamış bir takımla lige başlayacağız gibi görünüyor. İvedilikle 6-7 tane oyuncuyu aramıza katmamız gerekiyor. Yönetimimizle görüştük oyuncuları elimizden geldiğince belirledik. Hızlı bir şekilde Antalyaspor'u layık olduğu yere getirmek adına elini taşın altına sokacak yöneticilerimiz var. Biz de ekibimle beraber her türlü sıkıntıya rağmen buradayız bunu söylemek istiyorum. Kampı bütün enerjisiyle, motivasyonuyla tamamlayan oyuncularıma teşekkür ederim" diye konuştu.

Maç ile beraber Burdur kampını tamamlayan Antalyaspor Antalya'ya geri döndü. - BURDUR

Kaynak: İHA

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