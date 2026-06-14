Antik Tiyatroda Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antik Tiyatroda Dünya Kupası Heyecanı

Antik Tiyatroda Dünya Kupası Heyecanı
14.06.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu maç, Kaş ve Alanya'da dev ekranla izlendi.

ANTALYA'NIN Kaş ilçesindeki Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı yaşandı. A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aranın ardından katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk maçında karşılaştığı Avustralya maçı antik kentte kurulan dev ekrandan canlı izlendi. 2 bin yıllık antik tiyatroyu sabah erken saatlerden itibaren dolduran kalabalık, karşılaşma öncesi marş ve şarkılarla eğlendi. Çok sayıda futbolsever de tiyatronun çevresindeki yüksek noktalara çıkarak karşılaşmayı izlemeye çalıştı. Maçta ilk düdüğün çalmasıyla heyecan doruğa ulaştı. Dev ekrana yansıtılan mücadeleyi heyecanla izleyen yaklaşık 5 bin futbolsever, millilerin sahadan 2-0 mağlup ayrılmasının ardından ise büyük üzüntü yaşadı.

ALANYA'DA MİLLİ MAÇ HEYECANI

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşma, Alanya'da da kurulan dev ekrandan canlı yayınlandı. Milli Egemenlik Stadyumu karşısındaki Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona çok sayıda vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinde yerini alan futbolseverler, Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla maçı takip etti. Karşılaşma boyunca ay yıldızlı millilere destek veren taraftarlar, heyecanı birlikte yaşadı. Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona eren maçın bitiş düdüğüyle Alanya'daki taraftarlar üzüntü yaşadı.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Avustralya, Etkinlik, Alanya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antik Tiyatroda Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

13:28
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
13:21
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
13:14
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 13:41:20. #7.13#
SON DAKİKA: Antik Tiyatroda Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.