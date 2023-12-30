- Antrenör hem sesini hem de maçı kaybetti

Antrenörün sesi maçın heyecanına dayanamadı

DENİZLİ - Denizli'de düzenlenen 2023-2024 sezonu Basketbol U-14 Yerel Lig Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelen iki takım, birinciliği elde etmek için nefes kesen bir mücadele verdi. Dolu tribünlerin önünde büyük bir heyecana sahne olan maçta takımının kazanması için adeta kendisini parçalayan basketbol antrenörü hem sesini hem de maçı kaybetti.

Denizli'de düzenlenen 2023-2024 sezonu Basketbol U-14 Yerel Lig Şampiyonası'nda yaşanan nefes kesen finalde, Pamukkale Olimpik Sporlar - TED Koleji Spor Kulübü mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu. Gümüşler'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşma, dolu tribünlerin önünde oynandı. Maçın ardından TED Koleji Spor Kulübü, rakibini 72-66 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Dolu tribünlerin ve çekişmeli geçen maçın etkisiyle büyük bir coşku yaşanan finalde, TED'li sporcular uzatmalarda gösterdikleri performansla zaferi elde etti. Maç boyunca geriden gelerek mücadeleyi sürdüren TED Koleji takımı, son periyotta skoru 64-64'e getirerek maçın uzatmalara gitmesini sağladı. Uzatma dakikalarında gösterdikleri konsantrasyonla sahadan 72-66 galip ayrılan TED'li sporcular, şampiyonluk kupasını Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın elinden aldı.

Sporcular birbirini tebrik etti

Maç sonrasında kaybedenin kazananı tebrik ettiği ve sporcuların birbirlerine sarıldığı dostane görüntüler yaşandı. Fair-play ruhunu ön plana çıkaran anlar takdir topladı.

Antrenörler kendinden geçti

Maçta şampiyon olmak için tüm gücüyle mücadele veren sporcular kadar antrenörler de kazanmak için gayret sarf etti. Finalde kıl payı şampiyonluğu kaçıran Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü'nün antrenörü Umut Sücüllü, mücadelenin kıran kırana sürdüğü dakikalarda adeta kendinden geçti. Öğrencilerine taktik vermek için tüm gücüyle bağıran Sücüllü, maç sonrasında sesinin neredeyse tamamını kaybetti. Enerji ve performansı tükenen antrenörü Umut Sücüllü, maçın ardından İhlas Haber Ajansı'na maç hakkında değerlendirmelerde bulunduğu esnada sesinin çıkmaması dikkat çekti. Finalde birinciliği kaybetseler de derece almanın gururunu yaşayan antrenör Sücüllü, az çıkan sesiyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Sücüllü, "Yeni kurduğumuz takımın Denizli'ye renk getirdiğine inanıyoruz. Karşı tarafta bulunan rakip takım güçlü bir takım. Arkasında büyük destekçileri var. Son maçta da iyi oyuncularla girdiler. İlk maçı biz kazanmıştık. Geçen sene olmuş olsaydı biz şampiyonduk ama bizim takımızın bu sene gönüllülerin şampiyonu oldu. Denizli'ye heyecan getirdi. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyoruz. Çocukları alkışlamak gerekiyor" dedi.

"Elimizden geleni yaptık"

Takım olarak finalde birinci olmak için elinden geleni yaptıklarını ve ailelerinin desteği ile ikinci olmayı başardıklarını belirten takımın başarılı basketbolcusu Furkan Yıldız, şu açıklamalarda bulundu: "Maç güzel geçti. İyi mücadele ettik. Taraflara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir maçtı. Herkesin ellerine sağlık. Heyecanlıydık ama maçı kazanamadık. Elimizden geleni yaptık. Her iki tarafı da tebrik ediyorum."

"Çocuklarımız uzun zamandır emek veriyorlar"

Evladına destek olmak için geldiğini ve çok iyi mücadele verdikleri için hem oğlu hem de kulüple gurur duyduğunu söyleyen Hakan Yıldız ise, "Çocuklarımız uzun zamandır emek veriyorlar. Hocalarıyla birlikte turnuvaları çok iyi hazırlanıyorlar. Sadece biz değil diğer velilerimiz sürekleri çocuklarımızın yanında olduk. Çocuklarımız çok güzel mücadele ettiler. Maçı kazanamadılar ama tebrik ediyoruz ve azimlerinden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Dereceye giren takımlar belli oldu

Denizli TED Koleji Spor Kulübü ve Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü elde ettiği zaferle birlikte Bölge Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil etme hakkını kazandı. Turnuva üçüncülüğü ise Servergazi Basketbol Spor Kulübü B Takımı elde etti.