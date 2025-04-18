AOSB Futbol Turnuvası Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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AOSB Futbol Turnuvası Coşkuyla Başladı

AOSB Futbol Turnuvası Coşkuyla Başladı

Adana Hacı Sabancı OSB'de 11. futbol turnuvası, 37 takımın katılımıyla renkli görüntülerle başladı.

18.04.2025 09:10
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), geleneksel hale getirdiği futbol turnuvasının 11'incisini büyük bir coşku ve geniş katılımla başlattı.

Sanayi kuruluşlarının çalışanlarını bir araya getiren AOSB Futbol Turnuvası, sadece sahada değil tribünlerde de renkli görüntülere sahne oldu. Tribünlerde minik taraftarların coşkusu dikkat çekti. Babalarını, ağabeylerini, amcalarını tezahüratlarla destekleyen çocuklar, organizasyona bayram havası kattı.

Toplam 37 takımın mücadele ettiği turnuva, centilmenliğin ön planda tutulduğu bir ortamda geçiyor. Katılımcı firmalar, sahada rakip olsalar da AOSB çatısı altında aynı hedefler için üretim yapan büyük bir ailenin parçaları olduklarını sergiliyor. Turnuva, firmalar arasında kaynaşmayı sağlarken, çalışanlara moral ve motivasyon da kazandırıyor. Artan ilgi ve katılım, organizasyonun AOSB sanayicileri tarafından benimsendiğinin bir göstergesi oluyor.

"AOSB, sadece üretimin değil, sosyal hayatın da merkezi"

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

"Futbol, sahada rekabeti, tribünde dayanışmayı, kalplerde ise kardeşliği yaşatıyor. 11. kez düzenlediğimiz geleneksel turnuvamız kapsamında sanayi bölgemizin çalışanları bir araya getirildi. AOSB'miz sadece üretimin değil, sosyal hayatın da merkezinde yer almaya devam ediyor. Katılım sağlayan tüm takımlara başarılar diliyor, tribünleri renklendiren başta minik taraftarlar olmak üzere tezahüratlarıyla destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz."

İlk haftanın skorları

Turnuvanın ilk haftasında A ve B sahalarında oynanan toplam 14 maçta bol gollü ve heyecanlı karşılaşmalar yaşandı. Skorlar şöyle Açıklaması - ADANA

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Kaynak: İHA

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