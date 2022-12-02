Nwakaeme büyük heyecanla gelecek haberi bekliyor! Süper Lig devine her an imza atabilir

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, tekrardan Türkiye'ye geliyor. Teklif gelmesi durumunda N'Koudou'yu hemen satmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, sol kanadına Nwakaeme'yi transfer edecek.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Trabzonspor'da başarılı sezonlar geçirerek şampiyonluk yaşayan Nwakaeme, sezon başında birçok takımla görüşmesine rağmen anlaşmaya varamadıktan sonra soluğu Arap Yarımadası'nda alarak Al-Fayha'ya transfer olmuştu. Buraya uyum sağlayamayan deneyimli futbolcunun ayrılık için gün saydığı ve tekrardan Türkiye'ye dönmek istediği iddia ediliyor. Devre arasında sözleşmesini feshetmek adına görüşmelerde bulunan Nwakaeme, menajeri aracılığıyla ilk olarak Beşiktaş'a önerildi.

SON SÖZÜ GÜNEŞ SÖYLEYECEK

Yaz döneminde de görüşme yapılan oyuncuyla ilgili durum, teknik direktör Şenol Güneş'e sunuldu. Bu konuda aceleci davranmayan Güneşin henüz karar vermediği ifade edildi. Oyuncunun maliyetinin yanı sıra diğer seçeneklerin de masaya yatırıldıktan sonra kesin bir karara varılacağı ve takıma dahil edilip edilmeyeceği belli olacak.