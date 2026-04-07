Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

07.04.2026 17:54
Corinthians forması giyen Raniele, Internacional'e kaybedilen maç sonrası taraftar gurubu tarafından ağır bir şekilde şekilde azarlandı. Arabayla yolculuk ettiği esnada taraftarlar tarafından önü kesilen Raniele'ye hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunuldu. Brezilyalı oyuncunun yüzündeki korku kameralara yansırken, deneyimli isim taraftarlara cevap vermedi.

Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'ta sular durulmuyor. Saha içindeki kötü gidişat, taraftarın sabrını taşırdı ve hedeflerindeki isim bu kez orta saha oyuncusu Raniele oldu.

YOLUNU KESİP TEHDİT ETTİLER

Internacional karşısında alınan mağlubiyet sonrası öfkelenen taraftarlar, aracıyla tesislerden ayrılan Raniele'nin önünü kesti. Öfkeli taraftar grubu, Brezilyalı oyuncunun aracının önünü keserek ilerlemesine engel oldu. Çevresi sarılan araçta mahsur kalan deneyimli oyuncu, taraftarların sert hakaretlerine ve fiziksel tehditlerine maruz kaldı. O anlarda kaydedilen görüntülerde, Raniele’nin yaşadığı büyük korku ve endişe yüzüne yansıdı.

CEVAP VERMEYİP SESSİZLİĞİNİ KORUDU 

Öfkeli kalabalığın ağır sözlerine rağmen soğukkanlılığını korumaya çalışan Raniele, herhangi bir sözlü polemiğe girmedi. Taraftarların "formanın hakkını ver ya da defol git", Sen aptalın önde gidenisin'' ve "burası Corinthians" şeklindeki sert uyarıları karşısında başını öne eğen oyuncu, grubun dağılmasının ardından olay yerinden uzaklaşabildi.

