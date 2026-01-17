Araplar yaptılar yapacaklarını! N\'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Fenerbahçe'nin gündemindeki N'Golo Kante için Al-Ittihad cephesinden net mesaj geldi. Suudi ekibi, yıldız oyuncuyu sözleşmesi bitene kadar bırakmak istemezken olası bir ayrılıkta yüksek bonservis beklentisinden de geri adım atmayı düşünmüyor.
N'Golo Kante'nin adı Fenerbahçe ile anılmaya devam ederken Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Al-Ittihad yönetimi, 2026 Haziran ayına kadar kontratı bulunan Fransız futbolcuyu sözleşmesi sona erene kadar kadroda tutma niyetinde ve ayrılığa sıcak bakmıyor.
Kante'nin ayrılmakta ısrarcı olması halinde ise Al-Ittihad'ın pazarlıkta geri adım atmayacağı öne sürüldü. Sözleşmenin bitimine altı ay kala yaklaşık 15 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinin masada olduğu iddia edildi.
Teknik direktör Sergio Conceicao'nun Kante'ye takımda kalması yönünde açık mesaj verdiği, oyuncunun ise federasyon onay verirse Fenerbahçe seçeneğini tamamen kapatmadığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde taraflar arasında kritik bir görüşme yapılmasının beklendiği aktarıldı.
Suudi Arabistan'da Al-Ittihad'ın da aralarında bulunduğu bazı kulüplerin Kamu Yatırım Fonu'na bağlı olduğu hatırlatılırken, Kante transferinde maddi ve idari açıdan nihai kararın PIF tarafından verileceği ileri sürüldü.
Öte yandan Al-Ittihad'ın Kante'ye mevcut maaşından daha düşük bir ücretle 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Kante'nin ise 2 yıl veya daha uzun süreli bir kontrat istediği aktarıldı.
Haberde, Fenerbahçe'nin Kante'nin uzun süreli sözleşme talebini karşılamaya hazır olduğu ve oyuncunun kalan sözleşme sürecinin feshi için de girişim yapabileceği öne sürüldü.
