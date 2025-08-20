Aras Çelik U16 Milli Takım\'a Davet Edildi

Zecorner Kayserispor'un genç yeteneği Aras Çelik, U16 Milli Takımı'nın 2-8 Eylül tarihleri arasında Danimarka'da katılacağı Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosuna davet edildi.

U16 Milli Takımı'nın 2-8 Eylül tarihleri arasında Danimarka'da katılacağı Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kadroya Kayserispor'dan defans oyuncusu Aras Çelik çağrıldı. Daha önce U15Milli Takım formasını giyen genç yetenek, yeniden kadroya çağrılarak istikrarlı yükselişini sürdürmüş oldu.

U16 Milli Takımı, Uluslararası Dörtlü Turnuva'da Portekiz, Danimarka ve Romanya ile mücadele edecek. İlk etap çalışmalarını 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Kartepe'de gerçekleştirecek ay-yıldızlılar, 2 Eylül Salı günü Danimarka'ya gidecek. - KAYSERİ