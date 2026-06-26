Aras Kargo, Beliz Başkır ile anlaştı

SULTANLAR Ligi temsilcisi Aras Kargo, dış transferde son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen orta oyuncu Beliz Başkır (27) ile anlaştığını duyurdu.

İzmir ekibi, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "1998 doğumlu, milli takım tecrübesine sahip başarılı orta oyuncu Beliz Başkır, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Beliz" ifadelerine yer verdi.

Kırmızı-beyazlılar, dış transferde daha önce orta oyuncular Ceren Nur Domaç ve Bengisu Aygün ile ABD'li smaçör MacKenzie May'i kadrosuna katmıştı.