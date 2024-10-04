Aras Kargo Eczacıbaşı ile Açılış Yaptı

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SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Aras Kargo, 2024-25 sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Aras Kargo, 13 yıl aradan sonra İzmir'i kadın voleybolunda en üst kategoride temsil eden takım olacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise aynı saatte Aksaray Spor Salonu'nda Kuzeyboru ile kozlarını paylaşacak.