Aras Kargo Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak olan Aras Kargo, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Aras Kargo Başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı yönetiminde Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde antrenman yapan voleybolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanın son bölümün oyuncular taktik ve pas çalışması yaptı.
Aras Kargo, 16 Şubat Pazar günü 20.00'da Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.
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