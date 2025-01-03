Aras Kargo, Hazal Selin Uygur ile Yeniden Anlaştı

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SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dış transferde Nilüfer Belediyespor'dan eski oyuncusu Hazal Selin Uygur ile yeniden anlaştığını resmen duyurdu. İzmir temsilcisinden, "Sonunda herkes evine döner" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Ailemize tekrardan hoş geldin, Hazal Selin Uygur. Takımımız 1992 doğumlu orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Hazal Selin" ifadelerine yer verdi. Aras Kargo'da pazar günü iç sahada oynanacak Eczacıbaşı maçının biletlerinin tükendiği bildirildi.