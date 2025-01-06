Aras Kargo İkinci Devreye Yenilgiyle Girdi

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Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 kaybederek ikinci devreye yenilgiyle başladı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 14. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit'le İzmir'de karşı karşıya geldi. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi, ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlamış oldu. Aras Kargo Başantrenörü Suphi Doğancı, karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Sezonun ikinci devresine zorlu bir rakiple başladıklarını vurgulayan Doğancı, "Biz de takımımızdaki ayrılıkların eksikliklerini hissettik ama yeni transferlerimizin aramıza katılmasını bekliyoruz. Bu eksiklere rağmen herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı. İyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Takım ruhumuzdan çok memnunum. Önümüzdeki süreçte kendimizi yeniden inşa edip her maçta kavgamızı vereceğiz. Tüm takımımı tebrik ediyorum" dedi.

Öte yandan Aras Kargo, 15. hafta mücadelesinde 12 Ocak Pazar günü ligde 5. sırada bulunan Galatasaray'a konuk olacak. - İZMİR