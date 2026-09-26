Aras Kargo ile Göztepe yarın, Manisa BŞB pazartesi Kupa Voley'de mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aras Kargo ile Göztepe yarın, Manisa BŞB pazartesi Kupa Voley'de mücadele edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aras Kargo ile Göztepe yarın, Manisa BŞB pazartesi Kupa Voley\'de mücadele edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027 Kadınlar Kupa Voley'de Ege temsilcileri Aras Kargo, Göztepe ve Manisa BŞB grup maçlarına çıkacak. İstanbul, İzmir ve Bursa'da 3 gün sürecek müsabakalarda gruplarını birinci bitiren 3 takım çeyrek finale yükselecek.

SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Ege temsilcileri Aras Kargo SK, Göztepe ve Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın 2027 Kadınlar Kupa Voley grup müsabakalarına çıkacak. İstanbul, İzmir ve Bursa'da 3 gün sürecek maçlar sonunda 3 gruptaki 9 takım arasında birinci sırayı alan 3 ekip çeyrek finale yükselecek. Geçen sezon ligde ilk 5'te yer alan takımlar kupaya direkt çeyrek finalden başlayacak.

Kupada yarın 1'inci Grup maçlarının oynanacağı İstanbul'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 13.00'te Aras Kargo ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bursa'da yapılacak 3'üncü Grup müsabakalarında pazartesi günü Manisa BŞB ile Türk Hava Yolları rakip olacak. Aynı gün Aras Kargo, İlbank'la kozlarını paylaşacak. Salı günü Manisa'nın rakibi Kuzeyboru, Göztepe'nin rakibi ise İlbank olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı 2'nci Grup'ta ise yarın saat 19.00'da Nilüfer Bld-Beşiktaş maçı oynanacak.

Kaynak: DHA
İstanbulManisaBursaİzmirSporEgeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
Fenerbahçe’de Mert Hakan kararı İsmail Kartal yüzüne söyledi Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi
Irak’ta halatı kopan asansör 7’nci kattan zemine çakıldı 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada
Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 12:38:38. #7.13#
SON DAKİKA: Aras Kargo ile Göztepe yarın, Manisa BŞB pazartesi Kupa Voley'de mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei