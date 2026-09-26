Aras Kargo ile Göztepe yarın, Manisa BŞB pazartesi Kupa Voley\'de mücadele edecek

SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Ege temsilcileri Aras Kargo SK, Göztepe ve Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın 2027 Kadınlar Kupa Voley grup müsabakalarına çıkacak. İstanbul, İzmir ve Bursa'da 3 gün sürecek maçlar sonunda 3 gruptaki 9 takım arasında birinci sırayı alan 3 ekip çeyrek finale yükselecek. Geçen sezon ligde ilk 5'te yer alan takımlar kupaya direkt çeyrek finalden başlayacak.

Kupada yarın 1'inci Grup maçlarının oynanacağı İstanbul'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 13.00'te Aras Kargo ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bursa'da yapılacak 3'üncü Grup müsabakalarında pazartesi günü Manisa BŞB ile Türk Hava Yolları rakip olacak. Aynı gün Aras Kargo, İlbank'la kozlarını paylaşacak. Salı günü Manisa'nın rakibi Kuzeyboru, Göztepe'nin rakibi ise İlbank olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı 2'nci Grup'ta ise yarın saat 19.00'da Nilüfer Bld-Beşiktaş maçı oynanacak.