Aras Soydan, Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Aras Soydan, Türkiye Şampiyonu oldu

08.03.2022 17:26
Aras Soydan, Türkiye Şampiyonu oldu

Malatyalı Tırmanış Sporcusu Aras Soydan, Türkiye Şampiyonluğu başarısını elde etti.

Malatyalı Tırmanış Sporcusu Aras Soydan, Türkiye Şampiyonluğu başarısını elde etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 5-6 Mart 2022 günlerinde Nevşehir'de düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler C-D-E Türkiye Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden Aras Soydan, Küçükler E Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonluğu başarısını elde eden Aras Soydan'a Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da hediye verileceği kaydedildi. - MALATYA

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Nevşehir, Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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