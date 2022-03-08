Aras Soydan, Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

Malatyalı Tırmanış Sporcusu Aras Soydan, Türkiye Şampiyonluğu başarısını elde etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 5-6 Mart 2022 günlerinde Nevşehir'de düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler C-D-E Türkiye Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden Aras Soydan, Küçükler E Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonluğu başarısını elde eden Aras Soydan'a Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da hediye verileceği kaydedildi. - MALATYA