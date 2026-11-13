ARCA Çorum FK, deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlığına girişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ARCA Çorum FK, deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlığına girişti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ARCA Çorum FK, deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlığına girişti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında İstanbul Başakşehir FK'ya deplasmanda konuk olacak ARCA Çorum FK, bu maçın hazırlıklarına girişti. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, futbolcuların izin dönüşü sonrası ilk çalışma oldu ve hazırlık yarın devam edecek.

ARCA Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların izin dönüşünün ardından yaptığı ilk çalışma oldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 rondo çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, bu bölümde pas ve topa sahip olma üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında istasyonlu aerobik çalışmaya geçildi. Futbolcular, istasyonlar halinde düzenlenen egzersizleri uyguladı.

Arca Çorum FK, İstanbul Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA
Trendyol Süper LigBurak YılmazBaşakşehirAntrenmanİstanbulFutbolÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Pompalı tüfekle yoldan geçenlere ateş açtı Hayatını kaybeden kadının 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı Pompalı tüfekle yoldan geçenlere ateş açtı! Hayatını kaybeden kadının 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 13:25:18. #.0.3#
SON DAKİKA: ARCA Çorum FK, deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlığına girişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android