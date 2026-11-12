Arca Çorum FK, Fenerbahçe\'ye 5-0 yenilip Başakşehir deplasmanına hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Fenerbahçe'ye 5-0 yenilip Başakşehir deplasmanına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, 23 Kasım Pazartesi deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe'ye evinde 5-0 yenilen takımda 3 günlük iznin ardından Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yapıldı; milli takım futbolcuları katılmadı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Ligin 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Çorum FK'de maçın ardından futbolculara 3 gün izin verildi.
İznin ardından futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.
Antrenman, istasyonlu aerobik çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmana, milli takım kadrolarında yer alan futbolcular katılmadı.
Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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