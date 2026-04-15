Arca Çorum FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında Özbelsan Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan ve kaleli oyun çalışmaları yaptı. İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Çorum temsilcisi, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
