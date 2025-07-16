Archie Brown'dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı - Son Dakika
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Archie Brown'dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı

Archie Brown\'dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı
16.07.2025 13:31  Güncelleme: 13:28
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, kulüp televizyonuna açıklama yaptı. Yıldız oyuncu, transfer süreciyle ilgili ''Başkanımız Ali Koç, bu sezon çok özel bir ortamın yaratıldığını bana hissettirdi. Başkanımı Ali Koç ve Devin Özek ile harika sohbetler yaptık. Bana her şeyi anlattılar. Netice olarak ne kadar istendiğimi hissettim ve Fenerbahçe'yi seçtim."

Fenerbahçe'nin Gent'ten kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Archie Brown, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

İlk günlerinin harika geçtiğini söyleyen Brown, "Kendimi evimde gibi hissediyorum. İlk andan itibaren hoş ve sıcak bir şekilde karşılandım. Pozitif bir duygu beliyorum buraya karşı. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu da görme fırsatım oldu. Taraftarların tutkusunu da gördüm. İlk günlerim harika geçti." dedi.

Transfer sürecine dair de konuşan yıldız isim, "Seneler geçtikçe kendi performansımı arttırdım ve üç farklı yerde oynadım. Şimdi Fenerbahçe'deyim. Başka takımlardan da bana ilgi vardı, bu sır değil. Devin Özek ile görüştük, kulübün büyüklüğünden bahsetti ve Fenerbahçe'nin beni ne kadar istediğini fark ettim. Taraftarların, beni ne kadar karşılayacağını anlattı. Kulübün, benimle ilgili planlarını anlattı." ifadelerini kullandı.

'ALİ KOÇ HER ŞEYİ ANLATTI'

"Başkanımız Ali Koç, bu sezon çok özel bir ortamın yaratıldığını bana hissettirdi. Rekabetten keyif alırım. Baskı olduğunda, sahada en iyisini yapabilen bir oyuncuyum. Başkanımı Ali Koç ve Devin Özek ile harika sohbetler yaptık. Bana her şeyi anlattılar. Netice olarak ne kadar istendiğimi hissettim ve Fenerbahçe'yi seçtim."

Archie Brown'dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı

"LAHMACUN'U TATMA FIRSATI BULAMADIM"

Lahmacun yemek istediğini dile getiren 23 yaşındaki futbolcu, "Lahmacunu tatma fırsatına erişemedim. Uzun ve büyüktü, yeme fırsatım olmadı. İstanbul'da birkaç gün bulundum, sonra Portekiz'e geldim. İstanbul'a yerleşmek ve ailemi getirmek istiyorum. İstanbul'a döndüğümüzde ve fırsat bulduğumda lahmacun yemek istiyorum." yorumunu yaptı.

'DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ'

Mourinho'nun dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu söyleyen Brown, "Jose Mourinho çok nazik ve iletişime açık. Rahatça konuşuyoruz. Onun gibi ben de çok fazla kendimden talepte bulunuyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek için sürekli düşünüyorum. Kendimi geliştirme konusunda dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle çalışıyorum. Onunla birlikte güzel başarılar elde etmek istiyoruz." dedi.

'BANA DESTEK OLUYORLAR'

Brown, Fenerbahçe'ye adaptasyon süreciyle ilgili, "Takım arkadaşlarım adaptasyonum için çok yardımcı oluyorlar ve işimi çok kolaylaştırdılar. Genç ve tecrübeli oyuncular var. Problem ve sorun olduğunda bana destek oluyorlar. Onlar tarafından çok iyi karşılandım. Herkes İngilizce konuşuyor. İletişimimiz çok iyi." şeklinde konuştu.

Archie Brown'dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı

'BÜTÜN POZİSYONLARDA RAHATIM'

Kendisini sol bek gibi gördüğünü dile getiren İngiliz futbolcu, "En çok sol bek pozisyonunu daha konforlu buluyorum. Son yıllarda daha çok sol bek ve sol kanat oynadım. Bütün pozisyonlarda rahatım ve birçok yerde oynadım. Kendimi sol bek olarak görüyorum. Ofansa yardım etmekten de hoşlanıyorum. Oynanacak sistemi ve ne yapmam gerektiğini biliyorum." sözlerini sarf etti.

TARAFTARA MESAJI

Son olarak taraftarlarına da seslenen yıldız isim, "Taraftarımızın desteğine çok fazla ihtiyaç duyacağız. Pozitif bir atmosfere ihtiyacımız var. Sezon içerisinde iniş ve çıkışlarımız olacak. Umarım çıkışlarımız ve başarılı dönemlerimiz çok fazla olur. Takım için kanımın son damlasına kadar savaşacağım! Beni çok sıcak karşıladılar. Dua ediyorum, onlarla beraber başarılı bir sezon geçireceğiz ve şampiyonluklar elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Archie Brown'dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı - Son Dakika

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