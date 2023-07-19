Arda Güler de yer alıyor! Real Madrid'in ABD Kamp Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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Arda Güler de yer alıyor! Real Madrid'in ABD Kamp Kadrosu Belli Oldu

19.07.2023 19:18

Yeni sezon öncesi ABD'de düzenlenecek olan 'Soccer Champions Tour' turnuvasına katılacak olan Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı. Milli oyuncu Arda Güler de kadroda yer alıyor. Kadroda ayrıca yeni transferler Arda Güler, Jude Bellingham, Joselu da bulunuyor.

Yeni sezon öncesi ABD'de düzenlenecek olan 'Soccer Champions Tour' turnuvasına katılacak olan Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı. Milli oyuncu Arda Güler de kadroda yer alıyor.

YENİ TRANSFERLER DE YER ALDI

ABD'de 4 farklı şehirde 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 'Soccer Champions Tour' a katılmak üzere ABD'ye hareket edecek olan Real Madrid 'in kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transferler Arda Güler, Jude Bellingham, Joselu' da yer aldı.

İşte 25 kişilik kamp kadrosunda yer alan isimler;

"Courtois, Lunin, Diego Pineiro, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Nico Paz, Vini Jr, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz"

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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler de yer alıyor! Real Madrid'in ABD Kamp Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler de yer alıyor! Real Madrid'in ABD Kamp Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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