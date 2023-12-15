18:10 • •
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kadın bir hayranına imza verdiği sırada beklenmedik bir soru ile karşı karşıya kaldı.
Arda Güler'in imza verdiği sırada kadın hayranı Arda'ya, "Benimle cinsel ilişkiye girer misin?" sorusunu sordu.
Sorulan bu garip soru karşısında büyük şaşkınlık yaşayan yıldız futbolcu Arda, kadın hayranının teklifini gülerek reddetti. O anlar gündem oldu.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı - Son Dakika