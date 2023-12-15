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Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı - Son Dakika
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Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, kadın hayranına imza verdiği sırada şok bir teklif aldı. Kadın hayranının ''Benimle cinsel ilişkiye girer misin?'' sorusu karşısında şaşkınlık yaşayan Arda, teklifi gülerek reddetti.

15.12.2023 - 20:34,  Güncelleme: 20:38
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kadın bir hayranına imza verdiği sırada beklenmedik bir soru ile karşı karşıya kaldı.

"BENİMLE İLİŞKİYE GİRER MİSİN?"

Arda Güler'in imza verdiği sırada kadın hayranı Arda'ya, "Benimle cinsel ilişkiye girer misin?" sorusunu sordu.

ARDA REDDETTİ

Sorulan bu garip soru karşısında büyük şaşkınlık yaşayan yıldız futbolcu Arda, kadın hayranının teklifini gülerek reddetti. O anlar gündem oldu.

Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü
Arda Güler\'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı - Son Dakika
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