Arda Güler yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Sociedad maçını tribünden izledi. Genç yıldıza tribünde babası Ümit Güler eşlik etti.
Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1 kazandı. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Valverde ve 60. dakikada Joselu kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü ise 5. dakikada Barrenetxea'dan geldi.
Sakatlığı nedeniyle operasyon geçiren ve sahalara dönmek için artık gün sayan Arda Güler ise mücadeleyi tribünde takip etti. Karşılaşmanın bir bölümünde saha kenarına inen Güler'e tribünde babası eşlik etti.
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