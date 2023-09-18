Arda Güler yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti - Son Dakika

Arda Güler yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti

Son Güncelleme: 18.09.2023 10:39

La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde, Real Madrid, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Sakatlığı nedeniyle takım kadrosunda yer almayan Real Madrid'in futbolcusu Arda Güler, karşılaşmayı tribünde babası Ümit Güler ile birlikte izledi.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Sociedad maçını tribünden izledi. Genç yıldıza tribünde babası Ümit Güler eşlik etti.

VALVERDE VE JOSELU GALİBİYETİ GETİRDİ

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1 kazandı. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Valverde ve 60. dakikada Joselu kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü ise 5. dakikada Barrenetxea'dan geldi.

BABASI İLE BİRLİKTE MAÇI İZLEDİ

Sakatlığı nedeniyle operasyon geçiren ve sahalara dönmek için artık gün sayan Arda Güler ise mücadeleyi tribünde takip etti. Karşılaşmanın bir bölümünde saha kenarına inen Güler'e tribünde babası eşlik etti.

Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
Arda Güler heyecandan yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti

Santiago Bernabeu, Real Sociedad, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti - Son Dakika
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