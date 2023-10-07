Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıktı. Zirvede 24.3 milyon euro ile Toni Kroos yer alırken, Arda Güler ise 5.2 milyon euroluk maaşıyla en az kazanan 3 futbolcudan biri oldu.
Dünyanın en başarılı kulübü olarak gösterilen Real Madrid'de futbolcuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı. Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 futbolcusundan biri.
EN AZ KAZANAN FUTBOLCULARDAN BİRİ ARDA GÜLER
Real Madrid'in en fazla kazananı 24 milyon 380 bin euro ile Toni Kroos oldu. Eflatun beyazlıların, Fenerbahçe'den transferi Arda Güler ise 5.2 milyon euroluk maaşı ile en az kazanan 3 futbolcudan biri.
Real Madrid'de futbolcuların aldığı maaşlar şöyle:
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7.10.2023 15:01:31. #1.13#
SON DAKİKA: Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Sıralamadaki yeri herkesi şaşırttı - Son Dakika