Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek - Son Dakika
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Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek

20.07.2022 18:13

Fenerbahçe'nin süper yeteneği Arda Güler'in sözleşmesindeki serbest kalma bedeli belli oldu. Buna göre Arda eğer bu sezon 1500 dakika forma giyerse serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olarak belirlenecek. 17 yaşındaki genç yetenek, eğer 1500 dakikadan az forma giyerek sezonu tamamlarsa serbest kalma bedeli 5 milyon euro olacak.

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler bu sefer de sözleşmesinde yer alan detayla gündem oldu. Birçok Avrupa kulübünün de radarına giren genç yıldızın sözleşmesinde yer alan madde sarı lacivertli kulübü zora sokabilir.

1500 DAKİKA OYNAMAYI GEREKİYOR

Sercan Hamzaoğlu'un haberine göre, Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler, 500 dakika oynarsa bu sezon serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olacak. Oynamazsa 5 milyon euro olacak. Bir sonraki sezon 22.5, 2024-25 sezonun da ise 30 milyon euro çıkış maddesi yer alıyor.

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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek - Son Dakika
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