Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler bu sefer de sözleşmesinde yer alan detayla gündem oldu. Birçok Avrupa kulübünün de radarına giren genç yıldızın sözleşmesinde yer alan madde sarı lacivertli kulübü zora sokabilir.
Sercan Hamzaoğlu'un haberine göre, Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler, 500 dakika oynarsa bu sezon serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olacak. Oynamazsa 5 milyon euro olacak. Bir sonraki sezon 22.5, 2024-25 sezonun da ise 30 milyon euro çıkış maddesi yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek - Son Dakika