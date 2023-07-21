Futbolseverlerin dört gözle beklediği kare geldi! Arda Güler, Modric ile sonunda yan yana - Son Dakika
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Futbolseverlerin dört gözle beklediği kare geldi! Arda Güler, Modric ile sonunda yan yana

21.07.2023 09:10

Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler, Real Madrid'in ABD kampında yeni sezon için çalışmalara başladı. Genç yıldız, takıma katılma sürecinde Luka Modric ile yakın bir ilişki kurarak fikir alışverişinde bulunurken Hırvat süper yıldız, Arda Güler'in mentörlüğünü yapmaya başladı.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, dünya devi ile ABD kampında yeni sezona hazırlanıyor. Takıma katılma sürecinde büyük emeği olan Luka Modric ile sonunda yan yana gelebilen genç yıldızın, Hırvat futbolcu ile sürekli fikir alışverişinde bulunduğu görüldü.

ARDA GÜLER'İN MENTÖRLÜĞÜNÜ YAPIYOR

Arda Güler, Real Madrid'de Luka Modric'in rolü için en uygun isim konumunda bulunuyor. Genç yıldızın takıma katılma sürecinde de aktif rol alan Hırvat futbolcu, Arda Güler'in mentörlüğünü yapmaya resmen başladı.

Futbolseverlerin Arda Güler'den merakla beklediği kare geldi! Modric ile sonunda yan yana
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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverlerin dört gözle beklediği kare geldi! Arda Güler, Modric ile sonunda yan yana - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolseverlerin dört gözle beklediği kare geldi! Arda Güler, Modric ile sonunda yan yana - Son Dakika
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