Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanlarda öz güveni ve yeteneğiyle fark yaratıyor. Eflatun-beyazlıların hocası da genç yıldızın performansını hayranlıkla izlerken, tek eksiğinin fiziksel yeterliliği olduğunu düşünüyor.
Marca'da yer alan habere göre; Arda Güler ile Ancelotti arasında öğretmen-öğrenci ilişkisi kuruldu. Her geçen gün daha rahat görünen genç yıldız, kendisine olan desteği de fark ediyor.
Haberde Arda'nın yeteneğiyle herkesi etkilediği ancak fiziksel olarak üzerine koyması gerektiği belirtildi. Real Madrid'in bunun için en uygun kulüp olduğu yazılırken, genç yıldızın kulübün geleceği için önemli bir figür olabileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'in hocası Ancelotti, büyük oranda etkilendiği Arda Güler'in tek eksiğini buldu - Son Dakika