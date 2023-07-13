Real Madrid'in hocası Ancelotti, büyük oranda etkilendiği Arda Güler'in tek eksiğini buldu - Son Dakika
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Real Madrid'in hocası Ancelotti, büyük oranda etkilendiği Arda Güler'in tek eksiğini buldu

13.07.2023 09:37

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanlarda öz güveni ve yeteneğiyle fark yaratıyor. Ancelotti ile iyi anlaşan ve Real Madrid'in geleceği için önemli bir figür olabileceği belirtilen milli yıldızın tek eksikliği fiziksel yeterliliği olarak görülüyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanlarda öz güveni ve yeteneğiyle fark yaratıyor. Eflatun-beyazlıların hocası da genç yıldızın performansını hayranlıkla izlerken, tek eksiğinin fiziksel yeterliliği olduğunu düşünüyor.

ANCELOTTI İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Marca'da yer alan habere göre; Arda Güler ile Ancelotti arasında öğretmen-öğrenci ilişkisi kuruldu. Her geçen gün daha rahat görünen genç yıldız, kendisine olan desteği de fark ediyor.

Real Madrid'in hocası Ancelotti, yeteneğiyle büyüleyen Arda Güler'in tek eksiğini buldu

FİZİKSEL EKSİKLİĞİ VAR

Haberde Arda'nın yeteneğiyle herkesi etkilediği ancak fiziksel olarak üzerine koyması gerektiği belirtildi. Real Madrid'in bunun için en uygun kulüp olduğu yazılırken, genç yıldızın kulübün geleceği için önemli bir figür olabileceği belirtiliyor.

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Son Dakika Spor Real Madrid'in hocası Ancelotti, büyük oranda etkilendiği Arda Güler'in tek eksiğini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid'in hocası Ancelotti, büyük oranda etkilendiği Arda Güler'in tek eksiğini buldu - Son Dakika
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