Arda Güler sözleşmesindeki maddeyi önemsemedi, taraftarlar rahatladı: Bu rakama ayrılmam - Son Dakika
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Arda Güler sözleşmesindeki maddeyi önemsemedi, taraftarlar rahatladı: Bu rakama ayrılmam

11.05.2023 10:18

1500 dakika süre alamaması durumunda 5 milyon euroya serbest kalabilecek olan Arda Güler'in bu süreyi dolduramaması durumu Fenerbahçe taraftarını korkutuyordu. 18 yaşındaki futbolcunun bu konudaki düşüncesi taraftarın yüreğine su serpti. Genç futbolcu yakın çevresine, "Benim için 5 milyon euroluk maddenin bir önemi yok. Kulübümün menfaatleri dışında bir adım atmam." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler'in sözleşmesindeki madde taraftarı endişelendiriyordu. Genç yıldız, sarı-lacivertli renklere gönül verenlere adeta sakin olun mesajı verdi.

SÜREYİ DOLDURAMAMA İHTİMALİ VAR

1500 dakika süre alamaması durumunda 5 milyon euroya serbest kalabilecek olan Arda Güler, şu ana kadar 1128 dakika süre buldu. Genç yıldızın kalan maçlarda süreyi doldurmama ihtimali bulunurken, taraftarın yüreğine su serpen bir gelişme yaşandı.

"BU KADAR DÜŞÜK BİR RAKAMA AYRILMAM"

Fanatik'te yer alan habere göre, Arda Güler'in Fenerbahçe'ye iyi bir miktar kazandırmadan takımdan ayrılmaya niyeti yok. Konuyla ilgili olarak genç yıldızın yakın çevresine, "Benim için 5 milyon euroluk maddenin bir önemi yok. Kulübümün menfaatleri dışında bir adım atmam. Yönetimi tatmin etmeyecek, bu kadar düşük bir rakama ayrılmam. Bir takımın beni transfer etmesi için, kulübünü mutlu edecek bir teklif yapması gerekiyor." dediği belirtildi.

YORUMLAR (2)
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Arda Güler sözleşmesindeki maddeyi yok saydı: Bu rakama ayrılmam Arda Güler sözleşmesindeki maddeyi yok saydı: Bu rakama ayrılmam

Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler sözleşmesindeki maddeyi önemsemedi, taraftarlar rahatladı: Bu rakama ayrılmam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler sözleşmesindeki maddeyi önemsemedi, taraftarlar rahatladı: Bu rakama ayrılmam - Son Dakika
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