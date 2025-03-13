Arda Kardeşler, Gaziantep FK-Kayserispor Maçını Yönetecek

Gaziantep FK ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler'in yöneteceği açıklandı.

Süper Lig'in 28.haftasında oynanacak Gaziantep FK-Kayserispor maçının hakemi olarak Arda Kardeşler atandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumartesi günü oynanacak müsabakada Arda Kardeşler'e Volkan Ahmet Narinç ile Hüseyin Aylak yardımcılık yapacak.

Arda Kardeşler, bu sezon ilk kez Gaziantep FK ve Kayserispor maçında düdük çalacak. Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi, 26 ay sonra Kayserispor maçına çıkacak. Arda Kardeşler, Kayserispor'un son olarak 2022-2023 sezonunda 13 Ocak 2023 tarihinde sahasında oynadığı ve 4-1 kazandığı Sivasspor maçını yönetmişti. - KAYSERİ