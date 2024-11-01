Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti - Son Dakika
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Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti

Arda Kardeşler\'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti

Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük'ün 5-6 yıl geriye dönük olmak üzere kendileri hakkındaki hakaret içeren paylaşımlar için dava açtıkları iddia edildi. Kardeşler ve Küçük'ün uzlaşı bedeli olarak ise 50 bin TL ile 100 bin TL arasında bir bedel talep ettiği de öne sürüldü.

01.11.2024 18:11
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Galatasaray- Beşiktaş derbisindeki tartışmaları hakem kararlarının yankıları sürerken, Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

KENDİLERİNE EDİLEN KÜFÜRLERİ GELİR KAPISI YAPMIŞLAR

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük, kendileri hakkında küfürlü paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcılarını dava ederek bunu bir gelir kapısı haline getirdiler.

"5-6 YIL ÖNCESİNE KADAR DAVA AÇIYORLAR"

Bu gelişmenin iki savcı tarafından da doğrulandığı belirtilen haberde iki hakemin 5-6 yıl öncesine ait paylaşımlar hakkında dahi dava açtıkları ifade edildi. Kendileri hakkında küfürlü paylaşımlarda bulunan kullanıcılar için Arda Kardeşler'in 200 civarında, Zorbay Küçük'ün ise 150 civarında dava açtığı belirtildi.

Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti
Arda Kardeşler

"UZLAŞMAK İÇİN 50-100 BİN TL İSTİYORLAR"

Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük'ün, söz konusu davalarda karşı taraftan uzlaşı bedeli olarak 50 bin TL ile 100 bin TL arasında bir bedel talep ettiği kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kardeşler ve Küçük ile ilgili bir yaptırım yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti
Zorbay Küçük

11 MİLYON TL GELİR İDDİASI

Öte yandan Arda Kardeşler'in Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olduğu gün kendisine küfredenleri mahkemeye verme kararı aldığı iddia edilmiş ve Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir görüntüde Kardeşler'in derbiyle aynı gün aynı mahkemede sosyal medyadaki hakaretten şikayetçi olduğu dört dosyanın bulunduğu görülmüştü. Arda Kardeşler'in 500 üzerinde hakaret davası açtığı ve bunun sonucunda 11 milyon TL gelir elde edeceği de öne sürülmüştü.

Arda Kardeşler, Sosyal Medya, Zorbay Küçük, Galatasaray, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • yılmaz gokkus:
    O zaman maçlarda bilinçli hareket ettikleri için bu yolu seçiyorlar. Yani vatandaşın bam teline dokunup hakaret küfür ysptıtıp sonra dönüp dava açıyorlar. Bınu gelir kapısı seçmişler demek. Federasyon bumlatın lisansını iptal etmelidir. 104 3 Yanıtla
  • Sergen:
    Belki de yöntem bu. Çok net penaltıyı, faulleri ve kartları vermedi. Cahil cühela bazı taraftarlar da bunlara çanak tutuyor birbirlerine saldırıyor işte. 76 2 Yanıtla
  • Salim Şimşek:
    o zaman maç içinde aldıkları kararlar sorgulanmalıdır. kasten hatalı karar verip insanları kışkırtıp sonra dava açıyorlar. 64 1 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    bunu tek bu hakem değil bütün yandaş çamur medyanın sözüm ona sözde gazetecileri de yapıyor ve büyük zengin oldular. 55 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Aynen kardeşimi de dava etmişti Arda Kardeşler.. Gelde güven bu hakemlere tarafsız adil karar vereceklerine.. Lisansı iptal edilmeli ama nerde onu yapacak babayiğit. 49 0 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Yaptırım ne alaka?! Yasal hakkını kullanıyor. Bir kısmını da bana versin takip edeyim :) 6 41 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Al Arda kardeşler hakkındır.şampiyon GS 21 22 Yanıtla
  • Mhmt Ayr:
    Bilerek yapıyorlar o zaman kendilerine rant kapısı açmışlar TFF VE MHK ACİLEN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELI 41 1 Yanıtla
  • Erol Saglam:
    Bunlar resmen küfür etmemizi istiyorlar hemde para kazanarak Ama ben etmiyeceğim Allah tan bulun 39 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Az bile yapiyor. Adamsın hoca 10 27 Yanıtla
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