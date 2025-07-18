Corendon Sport Talks, Türk sporunun efsane isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Mehmet Arslan'ın moderatörlüğünde hazırlanan programın 26. bölümüne, futbolculuk kariyerini başarılarla taçlandıran ve teknik direktörlük yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Arda Turan konuk oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı ve Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olan Arda Turan, Corendon Sport Talks'ta futbolculuktan teknik direktörlüğe geçiş sürecini, belgesel projesini, aile hayatını ve gelecek hayallerini anlattı.

"Oynaması kolaydı, yönetmesi zor"

Programın başında teknik direktörlükle futbolculuk arasındaki farklara değinen Arda Turan, "Oynaması çok kolaydı, çok iyi futbolcuydum. Yönetmesi daha zor" diyerek yeni rolünün zorluklarını samimiyetle ifade etti. Futbolculuk döneminde birlikte oynadığı yıldız oyunculardan ilham aldığını ve her zaman öğrenmeye açık biri olduğunu belirtti.

Daha büyük hayallere odaklandı

Teknik direktörlük kariyerinde Eyüpspor'da hedeflerine ulaştığını vurgulayan Turan, şimdi Shakhtar Donetsk ile daha büyük hayallere odaklandığını söyledi. Ukrayna Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istediğini belirten Arda Turan, "Çünkü taktiğime, sistemime ve oyun bilgime güveniyorum" dedi.

"Belgesel süreci benim için zordu ama şimdi gurur duyuyorum"

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Arda Turan: Yüzleşme" belgeseline de değinen Turan, belgesel sürecinin duygusal olarak oldukça zorlu geçtiğini ancak geçmişe dönüp baktığında kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Cedi Osman'a özel teşekkür

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başına geçtikten sonra Türkiye'den ve dünyadan pek çok tebrik mesajı aldığını dile getirdi. Turan, NBA'de Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve son olarak Yunanistan'ın önemli kulüplerinden Panathinaikos'da forma giyen Cedi Osman'ın da arayanlar arasında olduğunu belirterek, "Cedi Osman'ı çok seviyorum. Türk sporu için çok iyi bir örnek. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Ailesine övgü dolu sözler

Aile yaşamının kendisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'a duyduğu saygıyı, "Çok güçlü bir anne ve beni her zaman destekledi, cesaretlendirdi. Onunla gurur duyuyorum" sözleriyle dile getirdi.

"Futbolun önüne hiçbir şeyi koymadım"

Türk futbolunda yeni jenerasyon teknik direktörlerin yükselişini umut verici bulduğunu söyleyen Arda Turan, kendi başarısının sırrını futbola olan tutkusu olarak şöyle özetledi: "Hiçbir şeyi futbolun önüne koymadım. İki çocuk babası, futbolu seven, geliştirmeye çalışan biriyim. Bir fikrim var, hayalim var ve bunun oyunun talihini değiştirebileceğine inanıyorum." - ANTALYA