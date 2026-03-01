Arda Turan'dan Göztepe'ye Teşekkür - Son Dakika
Arda Turan'dan Göztepe'ye Teşekkür

Arda Turan\'dan Göztepe\'ye Teşekkür
01.03.2026 13:00
Shaktar Donetsk, Lech Poznan maçı için İzmir'de destek isteyen Arda Turan, Göztepe'ye teşekkür etti.

UKRAYNA temsilcisi Shaktar Donetsk'i çalıştıran A Milli Takım'ın ülkemizi yıllarca Atletico Madrid ve Barcelona'da da temsil eden eski yıldızı teknik direktör Arda Turan, takımının Lech Poznan'la UEFA Konferans Ligi'ndeki iç saha karşılaşmasının İzmir'de oynanması için destek veren Göztepe'ye teşekkür etti. Shaktar Donetsk, 4 yılı geride bırakan Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Avrupa arenasındaki iç saha maçlarını bu sezon Polonya'da oynarken, Arda Turan, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda eşleştikleri Polonya ekibi Lech Poznan'la 19 Mart'ta evlerinde oynamaları gereken rövanş maçını İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda yapmak istediklerini açıkladı.

Arda Turan'ın, "Lech Poznan maçını İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz" demecine Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı yönetim ve taraftarlar da destek verdi. Mehmet Sepil, "Shaktar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz" açıklamasını yaparken, Göztepe taraftarları, Süper Lig'de dün Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Eyüpspor maçı öncesinde, Arda Turan'ı ve Shakhtar Donetsk'i kente davet etti. Maç öncesi maraton tribünde, "Our Home Is Your Home" pankartı açan Göztepe taraftarı, Arda Turan'a "Evimiz sizin evinizdir" diyerek kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

ARDA TURAN: BİZİM EVİMİZ SİZİN DE EVİNİZ

Arda Turan ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kerem Ertan ve Talat Papatya'ya misafirperverlikleri için teşekkür ederek desteklerini ömrü boyunca unutmayacağını söyledi. Arda Turan, "Dünkü açıklamam sonrasında tüm misafirperverlikleriyle bizi İzmir'e davet eden, orada da bir evimiz olduğunu hissettiren Göztepe Onursal Başkanı Sayın Mehmet Sepil, Kerem Ertan ve Talat Papatya'ya; hem sosyal medyada hem bugün stadyumda verdikleri destek için Göztepe taraftarına çok teşekkür ederim. Bugün bana ve takımıma verdiğiniz bu desteği ömrümüz boyunca unutmayacağız. Sizin sözlerinizle "Bizim evimiz, sizin eviniz"; ama bilin isterim ki bundan sonra "Bizim evimiz sizin de eviniz" ifadelerini kullandı.

23 YIL ÖNCE DE İZMİR'DE UEFA MAÇI OYNANDI

Shaktar Donetsk ile Lech Poznan arasındaki UEFA Konferans Ligi maçının Arda Turan'ın talebiyle İzmir'de oynanması gündeme gelirken kent 23 yıl önce de UEFA Kupası mücadelesine ev sahipliği yaptı. 29 Eylül 2003'te UEFA Kupası'nda İsrail ekibi Maccabi Haifa ile Sloven temsilcisi NK Celje arasındaki eleme maçı Filistin direnişinin ikinci İntifada sürecinde İzmir Alsancak Stadı'nda oynandı. İsrail ekibi karşılaşmayı 2-1 kazanıp turu geçerken, 27 Kasım'da aynı takımın yine Alsancak Stadı'nda İspanyol temsilcisi Valencia'yla oynaması planlanan maç ise İstanbul'da 15-20 Kasım'da meydana gelen terör saldırıları nedeniyle Hollanda'ya alındı. Shaktar Donetsk-Lech Poznan maçıyla ilgili kararı UEFA verecek.

Kaynak: DHA

