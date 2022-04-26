Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor! - Son Dakika
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Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor!

26.04.2022 20:09
Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor!

Sezon sonunda kontratı bitecek Arda Turan, sahanın kenarı için kolları sıvadı. Teknik direktörlüğe soyunan Turan'ın, ekibini toplamaya başladığı öne sürüldü.

Arda Turan kariyeriyle ilgili kararını verdi. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda, futbol hayatına nokta koyduktan sonra yeni bir serüvene imza atacak.

GÖRKEMLİ KARİYER

İspanya'da Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde büyük başarılara imza atan Arda Turan futboldan kopmayacak.

EKİBİNİ TOPLUYOR

Ajansspor'un haberine göre; jübile yaptıktan sonra teknik direktör olmaya karar veren 35 yaşındaki yıldız isim ekibini kurmak için çalışmalara başladı.

"BOŞUNA KAPTAN OLMADI"

Arda Turan'ın Atletico Madrid'deki ilk teknik direktörü Gregorio Monzana, milli futbolcunun geleceğini adeta önden görmüştü. Monzana Arda'nın ilk günlerinde, "Takımı yönlendirmeyi seven bir kişilik. Henüz 24 yaşında. Galatasaray'da boşuna kaptan olmamış. Çok yetenekli olması dışında böyle özelliklere sahip olması, lider olması, takımımız için müthiş tesadüf oldu" açıklamasını yapımştı.

KİMLERLE ÇALIŞTI?

Arda Turan şimdiye dek Ersun Yanal, Eric Gerets, Karl-Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Cevat Güler, Bülent Korkmaz, Hagi, Frank Rijkaard, Gregorio Manzano, Diego Simeone, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Abdullah Avcı, Okan Buruk, Fatih Terim, Domenec Torrent gibi isimlerle çalıştı.

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Galatasaray, Arda Turan, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor! - Son Dakika


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