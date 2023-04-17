Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçında Eyüpspor'un istatistikleri dikkat çekti - Son Dakika
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Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçında Eyüpspor'un istatistikleri dikkat çekti

17.04.2023 09:30

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan, hocalık kariyerinde çıktığı ilk maçta sahadan yenik ayrıldı. Göztepe'ye 1-0 kaybeden Eyüpspor'un istatistikleri ise gündem yarattı. İstanbul ekibinin kaleye isabetli şutu bulunmazken, taraftarlar buna rağmen takımın 2. yarıdaki oyunundan memnun olduklarını dile getirdi.

Göztepe ile Eyüpspor, 1. Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazanırken, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan ise hocalık kariyerinin ilk maçına çıktı.

TOPA HÜKMETTİLER AMA GOL GELMEDİ

Göztepe, 20. dakikada Marko Kvasina'nın attığı golle Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maç boyunca topa hakim olan Eyüpspor'un bir istatiği ise dikkat çekti.

İSABETLİ ŞUTLARI YOK

Arda Turan'ın ilk teknik direktörlük deneyiminde Eyüpspor, mücadeleyi isabetli şut atamadan bitirdi. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, takımın özellikle 2. yarıda sahaya koydu istekli ve arzulu oyunu beğendiklerini belirtti.

Arda Turan'ın hoca olarak ilk maçından kareler:

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SON DAKİKA: Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçında Eyüpspor'un istatistikleri dikkat çekti - Son Dakika
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