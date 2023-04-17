Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçında Eyüpspor'un istatistikleri dikkat çekti

Göztepe ile Eyüpspor, 1. Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazanırken, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan ise hocalık kariyerinin ilk maçına çıktı.
Göztepe, 20. dakikada Marko Kvasina'nın attığı golle Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maç boyunca topa hakim olan Eyüpspor'un bir istatiği ise dikkat çekti.
Arda Turan'ın ilk teknik direktörlük deneyiminde Eyüpspor, mücadeleyi isabetli şut atamadan bitirdi. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, takımın özellikle 2. yarıda sahaya koydu istekli ve arzulu oyunu beğendiklerini belirtti.
Arda Turan'ın hoca olarak ilk maçından kareler:
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