Arda Turan: Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istiyorum - Son Dakika
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Arda Turan: Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istiyorum

Arda Turan: Şampiyonlar Ligi\'ni, La Liga\'yı ve UEFA Kupası\'nı kazanmak istiyorum
18.07.2025 18:50
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, hedefleri hakkında konuştu. Genç hoca, ''Ukrayna Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istiyorum'' dedi.

Corendon Airlines'ın 20. kuruluş yılı kapsamında hazırladığı Corendon Sport Talks video serisinin 26. bölümüne, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan konuk oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines'ın spora destek vermek amacıyla düzenlediği Corendon Sport Talks programında, Türk sporuna damga vurmuş isimlerin kariyer yolculukları ele alınıyor.

343 Digital prodüksiyonuyla ve Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın moderatörlüğünde yayımlanan programın bu bölümünde Turan, teknik direktörlüğe geçiş süreci, belgesel projesi, aile yaşamı ve gelecek planları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'TAKTİĞİME, SİSTEMİME VE OYUN BİLGİME GÜVENİYORUM'

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Turan, futbolculuk döneminde birlikte oynadığı yıldız oyunculardan ilham aldığını ve her zaman öğrenmeye açık biri olduğunu belirtti. Turan, teknik direktörlükle futbolculuk arasındaki farklara ilişkin, "Oynaması çok kolaydı, çok iyi futbolcuydum. Yönetmesi daha zor." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan: Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istiyorum

Eyüpspor'daki görevinde hedeflerine ulaştığını, Shakhtar Donetsk ile daha büyük hedeflere yöneldiğini vurgulayan Turan, "Ukrayna Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istiyorum. Çünkü taktiğime, sistemime ve oyun bilgime güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen aylarda yayınlanan "Arda Turan: Yüzleşme" belgeseline de değinen Turan, belgesel sürecinin duygusal olarak oldukça zorlu geçtiğini ancak geçmişe dönüp baktığında kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Turan, Shakhtar Donetsk'in başına geçtikten sonra Türkiye'den ve dünyadan pek çok tebrik mesajı aldığını, bunlar arasında NBA'de Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve son olarak Yunanistan'ın önemli kulüplerinden Panathinaikos'da forma giyen Cedi Osman'ın da bulunduğunu belirterek, "Cedi Osman'ı çok seviyorum. Türk sporu için çok iyi bir örnek. Onunla gurur duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Aile hayatının kendisi için taşıdığı öneme dikkat çeken Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'a duyduğu saygıyı vurgulayarak, eşinin güçlü bir anne olduğunu ve her zaman destekleyici bir rol üstlendiğini belirtti.

'HİÇBİR ŞEYİ FUTBOLUN ÖNÜNE KOYMADIM'

Türk futbolunda yeni jenerasyon teknik direktörlerin yükselişini umut verici bulduğunu anlatan Turan, "Hiçbir şeyi futbolun önüne koymadım. İki çocuk babası, futbolu seven, geliştirmeye çalışan biriyim. Bir fikrim var, hayalim var ve bunun oyunun kaderini değiştirebileceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arda Turan: Şampiyonlar Ligi'ni, La Liga'yı ve UEFA Kupası'nı kazanmak istiyorum - Son Dakika

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