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Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş - Son Dakika

Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş

11.11.2021 09:20
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş

Galatasaray kaptanı Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Barcelona döneminde Çin'den gelen 50 milyon euroluk teklifin reddedildiğini belirtti. Bu takımın Pereira'nın hocalığını yaptığı Shangai Port olduğu söz konusu.

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olduğu dönemde Arda Turan, büyük bir serveti elinin tersiyle itmiş. Menajer Ahmet Bulut, dün yaptığı açıklamada Arda'ya Çin'den gelen 50 milyon euroluk teklifin reddedildiğini ifade etti.

VALVERDE İSTEDİ

O dönem takımın hocası Valverde, Arda'yı takımda tutmak istedi ve transfer gerçekleşmedi. Daha sonrasında ise oynatmadı. Vitor Pereira'nın hocalığını yaptığı Shangai Port, tam 50 milyon euro önermişti ancak transfer gerçekleşmedi.

GALATASARAY'A DÖNEMEDİ

O dönem Barcelona'da gözden düşen Arda, Başakşehir'de forma giyen yakın dostu Emre Belözoğlu'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye döndü. Galatasaray kapılarını açmadı. Başakşehir'e büyük umutlarda giden Arda için işler iyi gitmedi. Fatih Terim'le barıştıktan sonra Galatasaray'a geri döndü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ahmet Bulut, Arda Turan, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş - Son Dakika Spor


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