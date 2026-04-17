Arda Turan, Shakhtar ile Yarı Finale Yükseldi

17.04.2026 11:15
Arda Turan, Shakhtar Donetsk'i UEFA Konferans Ligi yarı finaline çıkararak Türk teknik direktörler arasına girdi.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, takımını UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkararak UEFA kulüp turnuvalarında yarı finale yükselen Türk teknik direktörler arasına adını yazdırdı.

Ukrayna temsilcisinin başındaki 39 yaşındaki Türk teknik adam, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımını yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu.

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Ukrayna ekibi, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Arda Turan'dan bir ilk

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i Konferans Ligi yarı finaline çıkaran Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik adam oldu.

Türk teknik adam, takımının finale çıkması ve kupayı kazanması durumunda ise bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında kupa kazanan ilk Türk teknik adam olacak.

Öte yandan Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında son 13 sezonda yarı final gören tek Türk teknik direktör oldu.

UEFA kulüp turnuvalarında Türk takımının başında yarı final gören Türk teknik direktörler ise Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman.

Listedeki 5 teknik adam şu şekilde:

Teknik DirektörTakımıUEFA turnuvasıSezon

Arda TuranShakhtar DonetskUEFA Konferans Ligi2025-26

Aykut KocamanFenerbahçeUEFA Avrupa Ligi2012-13

Fatih TerimGalatasarayUEFA Kupası1999-2000

Mustafa DenizliGalatasarayUEFA Şampiyon Kulüpler Kupası1988-89

Adnan SüvariGöztepeAvrupa Fuar Şehirleri Kupası1968-69

Adnan Süvari, Göztepe ile yarı finale çıktı

Göztepe, 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda (Günümüzdeki adıyla UEFA Avrupa Ligi'nin öncüsü) yarı finale çıktı.

İzmir temsilcisini bu başarıya taşıyan teknik direktör ise Adnan Süvari'ydi. Bu, bir Türk takımının ve teknik direktörünün Avrupa kupalarındaki ilk yarı final başarısı oldu.

Mustafa Denizli ile sarı-kırmızılılar ilk yarı final heyecanını yaşadı

Galatasaray, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (Şampiyonlar Ligi) 1988-1989 sezonunda yarı finale yükselirken takımın başında Mustafa Denizli bulunuyordu.

Sarı-kırmızılı takımın bu başarısı, bir Türk takımının ve teknik adamının UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesindeki ilk yarı finali olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, yarı finalde Romanya'nın Steaua Bükreş kulübüne elendi.

Fatih Terim kupa mutluluğu

Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, UEFA Kupası'nın 1999-2000 sezonunda yarı finale çıktı, ardından finale yükselerek kupayı kazandı.

Terim, UEFA turnuvalarında kupa kazanan ilk ve tek Türk teknik direktör oldu.

Aykut Kocaman ile Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2012-2013 sezonunda yarı finale çıkarken sarı-lacivertli takımın başında Aykut Kocaman bulunuyordu.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi.

Kaynak: AA

