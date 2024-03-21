Arda Turan\'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki \'Seçil Erzan\' yazısı dikkatlerden kaçmadı

Arda Turan'ın uzun yıllar önce Barcelona'da oturarak poz verdiği bank, hala ziyaretçi akınına uğruyor. Binlerce kişi, bu bankta Arda Turan'ın verdiği pozu taklit ediyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Arda Turan, kendi hayatını anlatan belgeselin çekimleri için gittiği Barcelona'da aradan geçen uzun zamanın ardından tekrar o banka oturdu. Bankın üzerine ziyaretçiler tarafından karalanan onlarca yazı arasında yer alan 'Seçil Erzan' ifadeleri oldukça dikkat çekti.
2015 yılında Barcelona'da forma giyen ve şu anda Eyüpspor teknik direktörü olarak görev Arda Turan'ın yıllar önce Barcelona'da oturarak poz verdiği banka, aradan geçen onca zamana rağmen ziyaretçi akını sürüyor. Binlerce kişi, o bankta oturarak Arda Turan ile özdeşleşen, ayak ayak üstüne atılarak ellerin dizde birleştirildiği pozu vererek sosyal medyada paylaşıyor. Google Haritalar'da bu yer 'Tarihî Arda Turan Bankı' olarak adlandırılıyor ve Türk turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
Arda Turan hakkında olan 'Arda Turan: Yüzleşme' belgeselinin 2024'ün ilerleyen dönemlerinde dünya genelinde 240'ten fazla bölge ve ülkede yayınlanacağı kısa bir süre önce duyuruldu. Belgeselin bir kısım çekimleri için Arda Turan, yıllar sonra Barcelona'da poz verdiği banka yeniden oturdu. Turan'ı tanıyanlar hemen yanına gelerek bankta beraber fotoğraf çektirip o anları ölümsüzleştirdi. Ziyaretçilerin, bankın üzerine yüzlerce yazı yazdığı görülürken onların arasından 'Seçil Erzan' yazısı oldukça dikkat çekti. Turan'ın oturduğu bankta yer alan 'Seçil Erzan' yazısını görüp görmediği bilinmezken, kayda geçen anlarda keyfinin yerinde olduğu fark edildi.
Özel bir bankanın müdürü olan Seçil Erzan, futbol dünyasından pek çok ünlü ismi 'fon' yalanıyla dolandırmış ve en büyük parayı Arda Turan'dan 60 milyon TL olarak almıştı.
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