Arda Turan'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki 'Seçil Erzan' yazısı dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Turan'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki 'Seçil Erzan' yazısı dikkatlerden kaçmadı

Geniş Video İzle

Arda Turan'ın yıllar önce Barcelona'da oturarak poz verdiği bank, hala binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler, Arda Turan'ın verdiği pozu taklit ederek sosyal medyada paylaşıyor. Arda Turan, belgesel çekimleri için Barcelona'ya gittiğinde tekrar o banka oturdu ve üzerinde 'Seçil Erzan' yazan yazıları fark etti.

21.03.2024 12:42  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Turan'ın uzun yıllar önce Barcelona'da oturarak poz verdiği bank, hala ziyaretçi akınına uğruyor. Binlerce kişi, bu bankta Arda Turan'ın verdiği pozu taklit ediyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Arda Turan, kendi hayatını anlatan belgeselin çekimleri için gittiği Barcelona'da aradan geçen uzun zamanın ardından tekrar o banka oturdu. Bankın üzerine ziyaretçiler tarafından karalanan onlarca yazı arasında yer alan 'Seçil Erzan' ifadeleri oldukça dikkat çekti.

Arda Turan, yıllar sonra kendisi ile ünlenen banka oturdu, 'Seçil Erzan' yazısı dikkat çekti

"TARİHİ ARDA TURAN BANKI"

2015 yılında Barcelona'da forma giyen ve şu anda Eyüpspor teknik direktörü olarak görev Arda Turan'ın yıllar önce Barcelona'da oturarak poz verdiği banka, aradan geçen onca zamana rağmen ziyaretçi akını sürüyor. Binlerce kişi, o bankta oturarak Arda Turan ile özdeşleşen, ayak ayak üstüne atılarak ellerin dizde birleştirildiği pozu vererek sosyal medyada paylaşıyor. Google Haritalar'da bu yer 'Tarihî Arda Turan Bankı' olarak adlandırılıyor ve Türk turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

Arda Turan, yıllar sonra kendisi ile ünlenen banka oturdu, 'Seçil Erzan' yazısı dikkat çekti

ÇEKİM İÇİN OTURDUĞU BANKTA 'SEÇİL ERZAN' DETAYI

Arda Turan hakkında olan 'Arda Turan: Yüzleşme' belgeselinin 2024'ün ilerleyen dönemlerinde dünya genelinde 240'ten fazla bölge ve ülkede yayınlanacağı kısa bir süre önce duyuruldu. Belgeselin bir kısım çekimleri için Arda Turan, yıllar sonra Barcelona'da poz verdiği banka yeniden oturdu. Turan'ı tanıyanlar hemen yanına gelerek bankta beraber fotoğraf çektirip o anları ölümsüzleştirdi. Ziyaretçilerin, bankın üzerine yüzlerce yazı yazdığı görülürken onların arasından 'Seçil Erzan' yazısı oldukça dikkat çekti. Turan'ın oturduğu bankta yer alan 'Seçil Erzan' yazısını görüp görmediği bilinmezken, kayda geçen anlarda keyfinin yerinde olduğu fark edildi.

Özel bir bankanın müdürü olan Seçil Erzan, futbol dünyasından pek çok ünlü ismi 'fon' yalanıyla dolandırmış ve en büyük parayı Arda Turan'dan 60 milyon TL olarak almıştı.

Arda Turan, yıllar sonra kendisi ile ünlenen banka oturdu, 'Seçil Erzan' yazısı dikkat çekti
Arda Turan, yıllar sonra kendisi ile ünlenen banka oturdu, 'Seçil Erzan' yazısı dikkat çekti
Arda Turan, yıllar sonra kendisi ile ünlenen banka oturdu, 'Seçil Erzan' yazısı dikkat çekti
Arda Turan\'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki \'Seçil Erzan\' yazısı dikkatlerden kaçmadı

Seçil Erzan, Arda Turan, Barcelona, Banka, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki 'Seçil Erzan' yazısı dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Büyük ihlal ortaya çıktı Tekirdağ’da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Büyük ihlal ortaya çıktı! Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
11:55 İddianamede kan donduran ayrıntı Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
11:20 Eğitimde yeni dönem Öğrenci karnelerine sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek Eğitimde yeni dönem! Öğrenci karnelerine sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
12:49 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha
12:46 Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum
12:43 Arda Turan’ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki ’Seçil Erzan’ yazısı dikkatlerden kaçmadı Arda Turan'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki 'Seçil Erzan' yazısı dikkatlerden kaçmadı
12:39 Trabzon Barosu’na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz
12:05 Türkiye Irak’la anlaştı Irak’ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak Türkiye Irak'la anlaştı! Irak'ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak
11:57 Esenyurt’ta motokuryeler ve esnaf arasındaki yemek siparişi kavgasında 4 kişi yaralandı Esenyurt'ta motokuryeler ve esnaf arasındaki yemek siparişi kavgasında 4 kişi yaralandı
11:47 ABD Dışişleri Bakanı: Gazze’de ateşkes anlaşması çok mümkün ABD Dışişleri Bakanı: Gazze'de ateşkes anlaşması çok mümkün
11:45 Asgari ücrete ara zam gelir mi Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti Asgari ücrete ara zam gelir mi? Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 13:54:02. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Turan'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki 'Seçil Erzan' yazısı dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement