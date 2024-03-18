Arjantin'de Estudiantes de La Plata ve Boca Juniors takımları arasında oynanan maçta, Estudiantes takımının orta saha oyuncusu Javier Altamirano, bir anda yere yığılıp nöbet geçirmeye başladı.
Altamirano, kendisini tribünde izleyen hamile eşi ve diğer takım arkadaşlarının gözyaşları arasında hastaneye kaldırıldı. Futbolcunun rahatsızlanmasında sonra ilk yarım saati oynanan maç, hakem tarafından tatil edildi. Estudiantes'in doktoru Hugo Montenegro, Altamirano'nun bir nöbet geçirdiğini belirtti.
Estudiantes, Altamirano'nun olumlu sağlık durumu ile ilgili, "Gözlem altında ve çalışmaları tamamlamak için hastanede. Bir BT taraması yapıldı ve açıkça patolojik görüntüler göstermedi. Durumu stabil. Bu durumdan dolayı, ilk yarının 27. dakikasında durdurulan maç, hakem tarafından tatil edildi" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Spor › Yeşil sahada korku dolu anlar! Futbolcu maçta nöbet geçirdi, mücadele yarıda kaldı - Son Dakika
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