Dünya Kupası'nda Arjantin'i geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan'da çılgın kararlar devam ediyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, galibiyet nedeniyle ülkede resmi tatil kararı almıştı.
Tatil kararıyla tüm dünyayı şaşırtan Suudi Arabistan'da futbolcular için de büyük bir hediye düşünüldü. Prens Selman, son kararıyla yine şaşırttı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman, Arjantin'i yenen Suudi Milli Takımı oyuncularına Rolls-Royce hediye etmeye karar verdi.
Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da gruptan çıkma hayalleri kuruluyor. Suudi Arabistan'ın gruptan çıkması halinde verilecek kararlar şimdiden merak konusu oldu.
Prens Selman'ın hediye edeceği araçların fiyatı ise 1 milyon 200 bin dolar civarında. Suudi Arabistan'ın futbolcuları bu hediyeyle adeta servet sahibi olacak.
Son Dakika › Spor › Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, tüm futbolculara 1 milyon 200 bin dolar değerinde araç hediye edecek - Son Dakika