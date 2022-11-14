Messi'nin Katar'daki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! "Kafaya koydu, Dünya Kupası'nı alacak" - Son Dakika
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Messi'nin Katar'daki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! "Kafaya koydu, Dünya Kupası'nı alacak"

14.11.2022 19:52

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'na sayılı günler kala Katar'a giderken yıldız isim Lionel Messi büyük bir coşkuyla karşılandı. Dünyaca ünlü futbolcunun havaalanındaki bavullu fotoğrafı sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken futbolseverler, "Dünya Kupası'nı almaya geldi." yorumunu yaptı.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala milli takım kafileleri ülkeye gelmeye başladı.

MESSI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin Milli Takımı da zorlu turnuva öncesi Katar'a ayak bastı. Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Katar'da büyük bir coşkuyla karşılanırken, havaalanında bavuluyla kameralara yansıdığı an sosyal medyada viral oldu.

Messi'nin havaalanındaki fotoğrafı kıyameti kopardı! Herkes aynı yorumu yapıyor

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Futbolseverler, Lionel Messi'nin havaalanındaki pozunu paylaşarak, "Dünya Kupası'nı almaya geldi." yorumlarında bulundu. Arjantinli yıldız daha önce yaptığı açıklamalarda, 2022 dünya Kupası'nın son büyük turnuvası olabileceğinin sinyallerini vermişti.

Messi'nin havaalanındaki fotoğrafı kıyameti kopardı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Lionel Messi'nin fotoğrafı için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Messi'nin havaalanındaki fotoğrafı kıyameti kopardı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Messi'nin havaalanındaki fotoğrafı kıyameti kopardı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Messi'nin havaalanındaki fotoğrafı kıyameti kopardı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Messi'nin havaalanındaki fotoğrafı kıyameti kopardı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şöyle:

  • Kaleci: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Franco Armani.
  • Savunma: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, German Pezzella, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Juan Foyth
  • Orta Saha: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodriguez, Alejandro Gomez, Enzo Fernandez, Exequil Palacios
  • Hücum: Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Joaquin Correa, Paulo Dybala, Lionel Messi.
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Lionel Messi, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'nin Katar'daki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! 'Kafaya koydu, Dünya Kupası'nı alacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Messi'nin Katar'daki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! "Kafaya koydu, Dünya Kupası'nı alacak" - Son Dakika
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