Messi'nin Katar'daki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! "Kafaya koydu, Dünya Kupası'nı alacak"

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala milli takım kafileleri ülkeye gelmeye başladı.

MESSI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin Milli Takımı da zorlu turnuva öncesi Katar'a ayak bastı. Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Katar'da büyük bir coşkuyla karşılanırken, havaalanında bavuluyla kameralara yansıdığı an sosyal medyada viral oldu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Futbolseverler, Lionel Messi'nin havaalanındaki pozunu paylaşarak, "Dünya Kupası'nı almaya geldi." yorumlarında bulundu. Arjantinli yıldız daha önce yaptığı açıklamalarda, 2022 dünya Kupası'nın son büyük turnuvası olabileceğinin sinyallerini vermişti.

Lionel Messi'nin fotoğrafı için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şöyle: