Arkas Spor 3. Galibiyet Peşinde

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 22. haftasında yarın TÜRŞAD'ı ağırlayacak Arkas Spor, üst üste 3. galibiyetini almak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta ve On Hotels Alanya Belediyespor galibiyetleriyle yükselişini sürdüren Arkas Spor'un TÜRŞAD karşısında da galibiyet hedeflediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, üst üste 3. galibiyetlerini almak istediklerini kaydederek, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak.