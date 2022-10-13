Arkas Spor'a Kübalı takviye - Son Dakika
Üye Girişi

Arkas Spor'a Kübalı takviye

13.10.2022 10:57
Arkas Spor'a Kübalı takviye

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Angel. Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e Arkas Spor'da başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Santiago de Cuba'dan transfer edilen 19 yaşındaki voleybolcu alt yaş gruplarında milli formayı giyiyor.

LİGDE RAKİP HATAY

Arkas Spor, yarın 4'üncü haftanın açılış maçında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. İlk 3 maçını kazanan Arkas 7 puanla 3'üncü sırada, galibiyeti bulunmayan Hatay ekibi ise 2 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor.


- İzmir
YORUMLAR
500
Yayladan dönüşler devam ediyor Yayladan dönüşler devam ediyor Son dakika haberi: Arkas Spor, Kübalı orta oyuncu Perez'i transfer etti Son dakika haberi: Arkas Spor, Kübalı orta oyuncu Perez'i transfer etti
Kaynak: DHA

Arkas Spor, Sigorta, Arkas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor'a Kübalı takviye - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:41 Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:15:57. #1.11#
SON DAKİKA: Arkas Spor'a Kübalı takviye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement