AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor , Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Angel. Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e Arkas Spor 'da başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Arkas Spor'a Kübalı takviye - Son Dakika

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